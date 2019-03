Der vorgelegte Entwurf ist fade und langweilig

Mit Gastrokette wird der Marktplatz nicht belebt, BA-Leserforum vom 27. März

Es ist tatsächlich noch viel schlimmer. Die immer wieder intensiv vorgetragene Behauptung, es werde sich ohne Neubau eines Gebäudes keine Nutzung für das Haus am Markt finden lassen, entbehrt jeder Grundlage. Die Menschen ändern sich so schnell nicht, dass ein 40 Jahre altes Gebäude nicht mit kleineren Anpassungen nach wie vor vernünftig genutzt werden könnte. Man müsste es nur wollen und sich ernsthaft darum bemühen.

Der vorgelegte Entwurf eines Neubaus des Hauses am Markt ist fade und langweilig. Er entbehrt jeder eigenen architektonischen Idee und knüpft lediglich in der Fassadengestaltung vage an ein Konzept des frühen 19. Jahrhundert an.

Mutiger Entwurf

Wie sehr viel mutiger ist damals die Stadtverwaltung gewesen, als sie 1978/79 das Haus am Markt erbauen ließ.

Ein Haus, das ganz und gar in seiner eigenen Zeit, der Zeit der späten 70er Jahre verhaftet ist. Das aber zugleich im Auf und Ab der verschiedenen kleingliedrigen Baukörper spielerisch an die Raumsituation früherer Jahrhunderte erinnert, ohne sich jemals anzubiedern.

Obwohl das Haus damals mit aus heutiger Sicht vergleichsweise geringen Kosten von 2,2 Millionen Mark erbaut worden ist, wurde es sehr sorgfältig gebaut.

So könnte es noch Jahrhunderte stehen. Wenn man es den lässt.

Martin Reeb

Bensheim

