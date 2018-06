Anzeige

Ganz Deutschland jubelt über den Sieg der deutschen Nationalelf über Schweden am Samstag. Ganz Deutschland? Nein! Mir ist der Jubel im Halse steckengeblieben, als sich Betreuer vom DFB nach dem Glückssieg vor der schwedischen Trainerbank absolut daneben benommen haben. Da ist er wieder – der „hässliche Deutsche“, der aller Welt zeigen muss, wie überlegen wir Deutsche sind. Dabei war die Spielleistung der deutschen Elf in der ersten Halbzeit sehr mittelmäßig. Souveränes Gewinnen sieht anders aus! Vielleicht ist durch den allgegenwärtigen Populismus und die viele Hass-Kommentaren im Netz despektierliches Verhalten inzwischen gesellschaftsfähig geworden? Die Entschuldigung durch Nationalelfmanager Oliver Bierhoff im TV-Interview ist weniger als halbherzig: „Die Gefühle und Emotionen sind ein bisschen übergeschwappt!“ Ein bisschen? Häh? Die DFB-Funktionäre, die für ihren Job sehr gut bezahlt werden, haben sich nicht im Griff! Einer dieser Betreuer ist beim DFB im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig. Der Mann hat sich für seine Arbeit disqualifiziert. Note 6 – ab nach Hause! Ich mag Zurschaustellung deutscher Überheblichkeit nicht mehr kommentarlos hinnehmen. Es ist schier unerträglich. Wir können und dürfen stolz auf unser Land sein – aber nicht so! Von Menschen, die Deutschland im Sport im Ausland vertreten, erwarte ich faires, professionelles und souveränes Auftreten. Sie vertreten ja auch mein Deutschland.

Bernhild Schneider

Bensheim