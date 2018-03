Anzeige

Nach der Überzeugung der Bundeskanzlerin gehört der Islam zu Deutschland. Deshalb ist zu fragen, inwieweit er mit den geistig-moralischen Werten unseres Grundgesetzes vereinbar ist.

Der frühere Direktor des Max Planck-Instituts für ausländisches und öffentliches Recht und Völkerrecht, Prof. Dr. K. Doehring, gelangt nach einem Vergleich der von Koran und Scharia definierten Rechte mit den Rechten, Werten und Prinzipien des Grundgesetzes zu der Feststellung, dass Islam und Grundgesetz in „schroffem Gegensatz“ zueinander stehen.

Vereinbarkeit mit dem Koran

Da der Islam Menschenrechte nur akzeptiert, sofern sie mit dem Koran und der Scharia vereinbar sind (vergleiche „Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam“ von 1990), ist für einen gläubigen Moslem die Anpassung an westliche Werte eine bleibende Selbstverleugnung. Die Wertevorstellung, die das Grundgesetz betont, etwa aus dem Charakter des Toleranzgebotes, des Gleichheitssatzes (Gleichberechtigung der Frau) oder der Religionsfreiheit (die es so in keinem moslemischen Land gibt), steht gemäß der „Kairoer Erklärung“ im Widerspruch zum Koran. Glaubens-und Gewissensfreiheit sind im Koran nicht vorgesehen.

Weitere unlösbare Probleme im Hinblick auf unser Grundgesetz ergeben sich aus den zahlreichen Aufrufen im Koran zur Gewalt – zum Beispiel gegen Juden und Christen.

Für den Abfall vorn Islam, den Übertritt zu den sogenannten Ungläubigen, droht der Koran mit schwerwiegenden Konsequenzen: „Und wenn sie sich abwenden, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet, und nehmet niemanden von ihnen zum Freund oder Helfer!“ (Sure 4, 89) Wie soll bei diesem Verständnis von Toleranz und Frieden ein friedliches Zusammenleben funktionieren?

Richard von Weizsäcker empfahl für das friedliche Zusammenleben den Verfassungspatriotismus, das Bekenntnis zu den in unserem Grundgesetz verankerten Werten und Prinzipien.

Vor diesem Hintergrund ist die Aussage der Bundeskanzlerin, dass der Islam zu Deutschland gehört, sehr erklärungsbedürftig.

Dieter Stephan

Bensheim

