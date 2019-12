Die Forderungen sind keineswegs drastisch

„Drastische Forderungen“, BA vom Freitag, 6. Dezember

In dem Artikel berichten Sie über die aktuelle Veröffentlichung des Umweltbundesamtes (UBA) zu den Klimazielen im Verkehr. Das UBA hatte drastische Einschnitte empfohlen, um die gesteckten Klimaziele im Verkehr zu erreichen. Ihre Redaktion kanzelt den Appell des UBA meiner Meinung nach ab, indem sie dem Artikel die Überschrift „Drastische Forderungen“ verpasst. Ich halte die Forderungen des UBA nach wesentlich deutlicheren Maßnahmen keinesfalls für drastisch, sondern für gemäßigt.

Das Tempolimit ist ein wichtiger Baustein für eine wirksame Verbesserung von Umwelt und Verkehr, kostet praktisch nichts und könnte Menschenleben retten und Schwerverletzte verhindern. Deutschland ist in Europa und in der Nato das einzige Land ohne Tempolimit auf den Autobahnen.

Benzinpreis kaum gestiegen

Auch die geforderte Benzinpreiserhöhung halte ich für moderat, bedenkt man, welch enormer Aufwand betrieben wird um Erdöl zu gewinnen und daraus Benzin herzustellen. Nur wer regelmäßig bei Wind und Wetter zu Fuß, mit dem Rad und dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist, weiß, welch ein Privileg es ist, ständig einen Pkw zur Verfügung zu haben. Sich so privilegiert fortbewegen zu dürfen, muss mehr kosten – sonst ändern (wir) Autofahrer das Fahrverhalten nicht.

Der Benzinpreis ist in den vergangenen 40 Jahren – gemessen an der Kaufkraft einer D-Mark beziehungsweise eines Euro – kaum angestiegen. Die Preissteigerung von Benzin lag in diesen 40 Jahren zum Beispiel unter dem Niveau des Anstieges bei den Brotpreisen.

Wenn ich abschließend erwähnen darf, dass die Weltgesundheitsbehörde (WHO) bei der Klimakonferenz in Madrid gefordert hat, dass „alle Regierungsebenen dem Thema Klimawandel und Gesundheit Vorrang einräumen müssen“, so sind die Forderungen des UBA angemessen, realistisch und sicher in keiner Weise drastisch.

Dr. Jens Braun

Bensheim

