Die Gesundheit der Bürger steht an erster Stelle

DGB: Entscheidung der Stadt ist richtig, BA vom 11. November:

Mit Entsetzen mussten meine Frau und ich aus der Presse erfahren, dass der DGB Lautertal/Lindenfels die Lindenfelser Recyclinganlage für Bauschutt in der aktuell kontrovers ausgetragenen Diskussion befürwortet und zugleich uralte gescheiterte Projekte ausgräbt. Für wahrscheinlich weniger als an einer Hand abzählbare Arbeitsplätze sollen die Anwohner in Kolmbach und Gadernheim den Preis durch Umweltbelastungen wie Schwerlastverkehr, Lärm und Staub bezahlen.

Wir stellen fest, dass Leben und Gesundheit unserer Mitbürger nach wie vor für uns an erster Stelle stehen. Dies war bei der in Lautertal heftig ausgetragenen Diskussion um Windkraftanlagen so und wird auch bei der Recyclinganlage so bleiben.

Mitgliedschaft gekündigt

Mit Stolz schauen wir auf zusammen 77 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft zurück. Ich lernte bei meiner Tätigkeit beim Südwestrundfunk in Mainz die Arbeit der Gewerkschaft kennen und schätzen. Vor inzwischen schon fast fünf Jahren wurde mir die Ehrennadel für 50 Jahre Mitgliedschaft verliehen. Meine Frau Christiane trat 1996 in die Gewerkschaft ein und übte über Jahre mit Freude und Engagement das Amt einer Arbeitnehmervertreterin aus.

Es steht außer Zweifel, dass es sich bei uns um alte Gewerkschafter handelt, die auch heute noch von der sinnvollen gesellschaftlichen Funktion der Gewerkschaften überzeugt sind. Leider sehen wir uns gezwungen, nach Bekanntwerden des Standpunktes des örtlichen DGB unsere persönlichen Konsequenzen zu ziehen und haben unsere Mitgliedschaft in der Gewerkschaft unverzüglich gekündigt.

Heinrich Stock

Reichenbach

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.11.2019