Die Krise könnte auch eine Chance sein

Ich denke zur Zeit darüber nach, ob die Corona-Krise, so schlimm sie ist, nicht auch eine Chance ist. Zum Beispiel, um zu überlegen, ob Renditeerwägungen wirklich im Vordergrund stehen sollten bei der Ausstattung von Krankenhäusern und Altersheimen mit Personal (was leider mancherorts der Fall ist)? Oder: Was ist gut an der Globalisierung? Was sollte geändert werden?

Und vor allem: Diese außergewöhnliche Zeit gibt uns Gelegenheit, noch mehr als sonst, Mitgefühl zu zeigen und Nächstenliebe zu üben.

Günter Huber

Lorsch

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 01.04.2020