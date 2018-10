Die Menschen im Odenwald werden benachteiligt

„Sind Sie auch ein Trittbrettfahrer?“, BA-Leserforum vom Samstag, 20. Oktober

In einem Leserforum wurde danach gefragt, ob ich auch Trittbrettfahrer in unserer Demokratie sei. Wer Grundrechte missachtet, erntet sozialen Unfrieden mit Hass, Hetze und Extremismus. Die Odenwälder haben die gleichen Grundrechte wie die Menschen an der Bergstraße und im Ried. Unser Grundgesetz fordert mit dem Grundsatz und Grundrecht der Rechtsgleichheit, dass die Odenwälder nicht benachteiligt werden dürfen. Die Menschen an der Bergstraße und im Ried dürfen nicht bevorzugt werden. Das geschieht aber.

Krankenhausfreie Zone

In Lindenfels und Dieburg wurden die Krankenhäuser geschlossen. Das ist eine Benachteiligung der Odenwälder beziehungsweise eine Verschlechterung des Gesundheitswesens im Odenwald. Im Kreiskrankenhaus in Heppenheim und in den Schön-Kliniken in Lorsch werden Millionen Euro in Erweiterungen investiert. Das entspricht einer Bevorzugung der Menschen an der Bergstraße.

Die Bettenzahl in der Nachbarschaft vom geschlossenen Lindenfelser Krankenhaus darf nicht erhöht werden, weil die Bettenzahl der Krankenhäuser im gesamten Bundesgebiet reduziert/abgebaut werden soll.

Der Abstand des Kreiskrankenhauses in Heppenheim zum Heilig-Geist-Hospital in Bensheim und zur Schön-Klinik in Lorsch beträgt jeweils ungefähr sechs Kilometer. Der Abstand des Kreiskrankenhauses in Erbach vom Heilig-Geist-Hospital in Bensheim beträgt über 40 Kilometer. Damit ist planimetrisch für rund 80 000 Odenwälder eine kankenhausfreie Zone entstanden.

Hermann Erb

Lindenfels

