„Überschuss dank hoher Einnahmen“, BA vom 19. Februar

Ich kann den verantwortlichen Politikern in Bensheim nur raten: Überspannt den Bogen nicht. Der Überschuss in Höhe von 1,13 Millionen Euro wurde nicht nur von den Gewerbesteuerzahlern erwirtschaftet. Tatsache ist doch, dass die Bürger dieser Stadt in den vergangenen Jahren ordentlich über steigende Gebühren ihren erheblichen Anteil dazu geleistet haben.