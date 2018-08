Anzeige

„Streit um christliche Symbole“ (BA vom 10.2.2018)

Als ich den Artikel angelesen habe, dachte ich im ersten Moment, das ist doch wohl ein Faschingsscherz. Aber es scheint bitterer Ernst zu sein, was sich seit Wochen in Hambach abspielt. Was hat der Vater der sechsjährigen Grundschülerin nur seiner Tochter von Christophorus erzählt, dass sie Schaden davon nahm?

In der Legende von Christophorus ist die Rede von einem großen und starken jungen Mann – wie ein Riese –, der dem mächtigsten König der ganzen Welt dienen wollte. Ein weiser Mann sagte ihm, er solle den Menschen über einen gefährlichen Fluss helfen. Wie die Geschichte ausging, dürfte den meisten bekannt sein: Christophorus nahm ein Kind auf seine Schultern, stieg ins Wasser und wollte das Kind hinübertragen. Das Wasser wuchs höher und höher, und das Kind war so schwer wie Blei. Am anderen Ufer angekommen, sagte Christophorus: „Du bist auf meinen Schultern so schwer gewesen. Hätte ich die ganze Welt auf mir gehabt, wäre es nicht schwerer gewesen.“ Das Kind antwortete: „Das soll dich nicht wundern. Du hast mehr als die ganze Welt auf deinen Schultern getragen: den, der Himmel und Erde erschaffen hat und der alle Menschen liebt.“