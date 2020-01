Trotz des neuen Gesetzes ist es mir in den letzten Tagen mehrfach untergekommen, dass man mich an der Kasse gefragt hat, ob ich den Kassenzettel möchte. Hallo, was soll das, ich habe ein Recht darauf und da will ich auch nicht gefragt werden, ich möchte ihn haben!

Beim Bäcker um die Ecke hatte ich in den letzten Jahren nicht nur einmal das Gefühl, der Preis kann nicht stimmen, da ist noch das Brötchen vom Vorgänger bei dir mitberechnet worden. Fragte man dann nach dem fehlenden Bon, hieß es meist: „Der ist jetzt schon aus dem System raus, das hätten Sie vorher sagen müssen.“

Nicht nachvollziehbar

Ich finde es gut, dass jeder Verkäufer verpflichtet ist, ab sofort einen Bon auszustellen. Nicht erst einmal ist mir bei der Kontrolle der Bons aufgefallen, dass Artikel zu völlig anderen Preisen verkauft werden, als diese im Laden ausgezeichnet sind, oder Artikel berechnet wurden, die nicht in meinem Einkaufskorb zu finden waren. Ich nenne das Betrug am Kunden.

Dass viele Kunden den Zettel nicht wollen, ist für mich nicht nachvollziehbar – und blindes Vertrauen in die Abrechnungssysteme ist in der heutigen Zeit nicht mehr angebracht. Wie oft unterlaufen Fehler, weil man im Stress ist und die Sache einfach vergessen hat.

Ein Dankeschön an den aufmerksamen Kunden wäre da viel besser als der böse Blick, weil der Kunde schon wieder gewagt hat, einen anzusprechen. Ich spreche aus eigener Erfahrung, wenn ich sage, ein Blick auf den Kassenzettel lohnt sich allemal.

Heike Köhler

Einhausen

