Ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit

„Sicherheit steht auf dem Stundenplan", BA vom Dienstag, 18. Dezember

Eine gute Sache, so finde ich, wenn der BA sich des Themas Verkehrssicherheit annimmt. Prävention ist besonders wichtig im Blick auf schnelles Fahren – besonders für Fahranfänger und jüngere Fahrer.

Immer wieder rasen jugendliche Fahranfänger ins Verderben, hinterlassen nur schwer zu schließende Lücken in den betroffenen Familien. An den Straßenrändern stehen die Kreuze und Kerzen – ja, auch Blumen – und erinnern an das schreckliche Geschehene.

Aber nicht nur den Verursacher trifft das schwere Leid, sondern auch – und besonders – die daran unschuldig Beteiligten. Unter Umständen mit schwersten Verletzungen, die ein Leben lang die Betroffenen begleiten mit schlimmsten wirtschaftlichen und sozialen Folgen.

Fliehkräfte wirken unerbittlich

Es kann nicht oft genug und immer wieder auf die Gefahren durch zu schnelles Fahren hingewiesen werden. Zugegeben: Es kann für den Augenblick beglückend sein, im Rausch der Geschwindigkeit in die Kurven zu fahren (und hoffentlich heil wieder raus zu kommen). Vergessen werden hierbei die Zentrifugalkräfte, die auf das Kraftfahrzeug wirken. Diese Fliehkräfte werden in einer scharfen Kurve immer stärker. Sie ist sogar zum Quadrat der Fahrgeschwindigkeit proportional. Also: Bei doppelter Geschwindigkeit sind die Fliehkräfte viermal so groß. Da können die Autobauer noch so viel Technik einsetzen – diese Kräfte sind nun einmal vorhanden.

Gerne erinnere ich mich an meine Jugendzeit, auch ich war ein sogenannter Heizer – aber ich habe einfach nur Glück gehabt; es ist nichts passiert. Unsere Kisten waren aber auch keine Raketen, wie man heute selbst die kleinen Flitzer bezeichnen kann. Wir hatten, wenn es hoch kam gerade einmal 34 PS unter der Haube, da kam nicht allzu viel zusammen. Mit etwas negativem Sturz auf den Achsen kam man ganz gut über die Runden. Trotz alledem: Glück gehabt.

Das Leben kann sehr schön sein, wenn man sich besonders auf den Straßen mit etwas mehr Verantwortung seinen Mitmenschen gegenüber bewegt. Das Krasse jedoch ist: Wenn etwas Schlimmes passiert, dann kann es nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Peter Auer

Kraftfahrzeug-Sachverständiger

Lorsch

