„Streit um christliche Symbole“ (BA vom 10.2.2018)

Warum muss Herr Stier denn so einen Aufstand machen? Hätte er nicht seine Tochter in eine andere Schule, die keinen christlichen Namen trägt, schicken können? Vielleicht hat die Kleine dies ja nicht gewollt und wollte mit den anderen Kindern zusammen feiern und singen.

Herr Stier tut seiner Tochter bestimmt keinen Gefallen, wenn er sie jetzt als Außenseiterin hinstellt, die absolut mit der Christophorusschule nichts zu tun haben will. Dort wird wohl auch Religionsunterricht gegeben, und in diesem Unterricht wird auch über das Christentum gesprochen. Was ist falsch daran, wenn in unserer so rastlosen Zeit über Gleichheit und den Menschen, Hilfsbereitschaft, Verzeihung, Spenden an Bedürftige und vieles mehr, was in der Bibel geschrieben steht, gesprochen und danach gehandelt wird?