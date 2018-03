Anzeige

Wie wohltuend habe ich die alte Ansicht des Bensheimer Marktplatzes im BA vom 24. Januar empfunden, als man die Kirche komplett sehen konnte. Daneben war die heutige Ansicht mit dem Haus am Markt abgebildet: der Ausblick ist versperrt und die Kirchtürme schauen hinter dem Gebäude in unzusammenhängendem Baustil hervor.

Stil passt nicht zum Fachwerk

Dann wurde am 30. Januar im BA ein Entwurf veröffentlicht, wie es in Zukunft ausschauen könnte. Weil der Entwurf aus dem räumlichen Zusammenhang heraus ohne die umgebenden Fachwerkhäuser abgebildet wurde, sieht man nicht, wie wenig dieser Stil hineinpasst und wie raumgreifend solch ein Gebäude wäre. Erst wenn man die heutige Ansicht, die Ansicht mit dem Entwurf und eine freie Ansicht auf die Kirche in den gleichen Kontext stellt, kann man sich über die Wirkung ein Bild machen. Der Gewinner ist nach meiner Meinung die freie Sicht auf die Kirche.

Auf alten Bildern sieht man das frühere Rathaus vor der Kirche. Da erkennt man, dass die umliegenden Häuser verputzt waren und kein Fachwerk sichtbar war. Das hat besser zusammengepasst, obwohl auch hier das Rathaus die Kirche mit dem damals einzigen Kirchturm verdeckt.