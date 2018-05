Anzeige

Unserer Nachbarstädte Weinheim, Ladenburg und Heppenheim weisen einen Weg auf, wie das gelingen kann: eine lückenlose, einladend harmonische Marktplatz-Bebauung gepaart mit einem vielfältigen gastronomischen Angebot bietet all das, was wir in Einkaufszentren kaum und im Internet schon gar nicht finden: Eine Atmosphäre, die man erleben möchte, einen Rahmen für gern besuchte Veranstaltungen wie Wochenmarkt oder Weinfest.

Die Planungen der Stadt zum Neubau des Hauses am Markt, orientiert am historischen Rathaus, einschließlich des Nutzungskonzeptes bieten uns die Chance, den zentralen Ort unserer Stadt in dieser Hinsicht wieder herzustellen und weiterzuentwickeln – architektonisch und gastronomisch.

Nach Jahren der Prüfung vieler Optionen, einigen Bürgerversammlungen, Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung und nun Bürgerinfo-Veranstaltungen, bei denen die Stadt auch auf die Anregungen der Bürger wie angekündigt eingegangen ist, ist die Zeit nun reif für die Umsetzung. Sie kann in der vorgestellten Form gelingen.

Um Ausstrahlung und Anziehungskraft des Hauses am Markt dauerhaft sicherzustellen, kommt neben der Gestaltung der Fassade die Wertigkeit der verwendeten Materialien eine entscheidende Rolle zu. Dem für die Bergstraße prägenden Architekten Metzendorf gelang dies durch Verwendung von Naturmaterialien wie Sandstein für Fenstereinfassungen. Insofern möchte man dem Architekten zurufen, ein Gebäude zu errichten, das man in 200 Jahren nicht abreißen muss und auch nicht abreißen will.

Wilhelm Karnbrock

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 03.05.2018