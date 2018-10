Eine niedrige Markthalle als Kompromiss

Als Bürger unserer Stadt verfolge ich mit Interesse die Diskussion um die Attraktivitätssteigerung des Bensheimer Marktplatzes.

Als Kompromiss zwischen dem ersatzlosen Abriss des Hauses am Markt und einem Neubau über vier Geschosse schlage ich die Errichtung einer attraktiven Markthalle – bis unterhalb der bestehenden Mauerkrone – vor. Zur Gestaltung eines solchen Bauwerks findet man im Internet zahlreiche Anregungen (unter Markthalle oder Orangerie), wobei die historischen Entwürfe in aller Regel mehr Flair ausstrahlen als die neuzeitlichen Konstruktionen.

Diese Lösung erlaubt zum einen den freien Blick auf die Stadtkirche und kaschiert zum anderen die leblose Ausstrahlung der davorstehenden Stützmauer. Die entsprechende Ausgestaltung der Markthalle mit verschließbaren großen Öffnungen zum Marktplatz und möglicherweise begrüntem (Flach-) Dach sollte selbstverständlich auch eine alternative Nutzung durch die Öffentlichkeit an Wochenenden und zu besonderen Anlässen gewährleisten. Toilettenanlagen und Tourist-Info lassen sich im Inneren eines zweigeschossigen Bauwerks sicher integrieren.

Nach meiner Auffassung ermöglicht ein niedrigeres Gebäude mit vereinfachter Nutzung geringere Baukosten und erleichtert gleichzeitig eine vorteilhafte Einbindung in die bestehende Marktplatzbebauung. Den vermutlich geringen Pachteinnahmen bei einer Markthalle sind die positiven Ausstrahlungen auf die gesamte Innenstadt entgegenzurechnen.

Von einer dauerhaften Belebung des Marktplatzes bei gleichzeitiger Gastronomie in den angrenzenden Gebäuden bin ich überzeugt, zumal eine Markthalle an solch prominenter Stelle in Bensheim auch ein Alleinstellungsmerkmal in der Region darstellen würde.

Johannes Truschel

Bensheim

