Eine Peitsche sorgt für den Sicherheitsabstand

Danke für den Artikel über die Sicherheit in Staffel. Was mir aber komplett fehlt, ist die Erwähnung von großen Truppen an Radfahrern, die sich auch nicht an das Tempolimit halten und mit Geschwindigkeiten über 50 km/h die zwei Kurven im Dorf nehmen und dazu die wenigen Autos die sich an das Tempolimit halten, an allen Seiten überholen.

Ich muss da täglich links abbiegen. So ein Rennfahrerschwarm ist fast noch schlimmer als zu schnell fahrende Autos. Wenn ich mit meinem Pferd an der Straße entlang muss, habe ich auf jeden Fall meine eineinhalb Meter lange Peitsche mit rot-weißen Fahnen quer über der Straße als Sicherheitsabstand zwischen Pferd und Verkehr. Mindestens zweimal pro Woche fährt einer gegen meine Peitsche. Ein austretendes Pferd schafft die eineinhalb Meter locker.

Es würde mich freuen wenn wir sogenannte Kölner Teller für die Straße bekämen, und die Tempo-30-Zone bis zum letzten Hof Richtung Kuralpe erweitert würde. Ich bin gespannt, was sich tatsächlich ändern wird.

Nicole Griebenow

Staffel

