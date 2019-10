Einzig ein Flachbau mit Terrasse kommt infrage

Im Leserforum dieser Zeitung vom 16. Oktober fragt der Verfasser: „Wann wird der Trümmerhaufen endlich entsorgt?“. Er meint den Trümmerhaufen vom ehemaligen Haus am Markt. Weiter vermutet der Verfasser, es könnte noch Monate, sogar Jahre dauern.

Ja, warum nicht? Erinnert doch der Trümmerhaufen sichtbar an die fragwürdigen Leistungen der regierenden Koalition in Bensheim.

Der freie Blick auf die Kirche Sankt Georg offenbart jetzt, was lange im Verborgenen war. Deshalb muss verhindert werden, dass der freie Blick auf die Kirche wieder zugebaut wird. Einzig ein Flachbau mit Terrasse sollte an dieser Stelle infrage kommen. Allen anderen Überlegungen, wie bereits erfolgt, muss eine Absage erteilt werden. Dieser Aufruf geht an die Dreier-Koalition im Rathaus.

Auch die fragwürdige Rolle der Denkmalschutzbehörde in Heppenheim muss an dieser Stelle erwähnt werden, die sich besser um denkmalwürdige Objekte am Marktplatz kümmern sollte.

Georg Rossa

Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.10.2019