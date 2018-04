Anzeige

Wieso verbietet die katholische Kirche, nicht Gott, die künstlichen Verhütungsmittel Kondome und Pille? Als der Herr sagte, "wachset und mehret euch", was zu dieser Zeit, zwei Menschen im Paradies, sinnvoll war, sah er aber voraus, wie sich das entwickeln würde. Und er gab den Menschen, zu gebotener Zeit, die guten Gedanken ein, das selbst regulieren zu können. Wohlgemerkt, vorbeugen.

Die Vertreter Gottes in Rom haben sich selbst auferlegt (auch ein Kirch-, kein Gottesgebot), teilweise nichts zum Wachstum beizusteuern. Ihre Sache. Wir Frauen kriegen die Kinder, und mindestens wir müssen entscheiden dürfen, wie viele.

Das "Hohelied" in der Bibel sagt aus, dass sich Mann und Frau aneinander erfreuen dürfen. Vom Kirchenverbot, zu verhüten, steht nichts dabei. Ich finde, wir haben zurzeit einen wunderbaren Papst. Diesen Brief würde ich ihm gerne schreiben. Aber kommt er auch an?