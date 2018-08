Anzeige

Von der aktuellen Waldbrandgefahr, wo dieses Wasser fehlen wird, will ich gar nicht erst anfangen. Es gibt viele Leute, die sich am Shit-Storm gegen den Sender beteiligten – und die das Argument der damit zusätzlich verbunden Pflanzenbewässerung für Augenwischerei halten. Argumente des Senders gegenüber Kritikern waren auch: „Dann müsste man auch jedes Freibad zumachen“ und „Es gibt keine Wasserknappheit in dieser Region“.

Hochbehälter sind leer, Regionen mit noch ausreichend Wasser müssen andere mit Mangel beliefern. Mancherorts bekommen Bauern Wasser rationiert und wenig entfernt wird es sinnlos versprüht?

Versickert in der Mittagshitze

Die Aktion fand in greller Mittagssonne statt. Schon jedes Kind bekommt beigebracht, dass Bewässerung in Mittagshitze von oben schadet, da jeder Tropfen auf Blättern wie ein Brennglas wirkt und Wasser auch schneller verdunstet als versickert. Pflanzenbewässerung macht nur morgens oder abends Sinn. Bewässerung in dieser Masse auf vertrocknetem Boden zieht zudem Oberflächenerosion nach sich – Grassamen, die nach der Dürre wieder sprießen könnten, werden weggespült.

Bereits gefüllte Tanklöschfahrzeuge mussten keimfreies Trinkwasser verwenden und komplett neu befüllt werden. Zudem ist in Hessen nach Informationen durch das Wasserschutzamt des Regierungspräsidiums Darmstadt die Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen aktuell verboten.

Ging diese Aktion zu Lasten der öffentlichen Haushalte, also des Steuerzahlers? Super ist, dass Matthias Schimpf (Grüne) ankündigte, sich für eine Untersuchung einsetzen zu wollen. Die Gesamtkosten für Logistik, Wasser und Untersuchungen sollten zu Lasten des Senders gehen. Bürgermeister Christian Schönung zeigte sich, von mir auf meine Kritik angesprochen, beratungsresistent. Er erklärte mir gegenüber, Lorsch habe Wasser genug. Verantwortung – Fehlanzeige. Das nur wenige Meter entfernte Freibad genügt zur Abkühlung offenbar nicht mehr.

Wenn Lebensmittel teurer werden

Ein Ende der Dürre ist bis heute nicht in Sicht, und selbst die angekündigten Schauer sind, wie jeder eigentlich wissen sollte, nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn Lebensmittel teurer werden, Wasser weiter für unsere Bauern rationiert werden muss, spätestens dann wird klar werden, dass es kein Spaß ist.

Dirk Müller

Frankfurt

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.08.2018