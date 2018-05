Anzeige

Und die angeblich einladend wirkenden bodentiefen Bogenfenster im Erdgeschoss empfinde ich eher als Reminiszenz an die erwähnte zeitweise Nutzung eines Vorgänger-Baus als Spritzenmagazin für die Feuerwehr.

Altes Gebäude ordnet sich unter

Das Haus am Markt in seiner jetzigen Form ist vielleicht nicht das Nonplusultra an dieser Stelle, versucht aber relativ unspektakulär, sich der umgebenden Bebauung anzupassen und unterzuordnen, ohne sie in kitschiger Form nachzuahmen. Leicht euphorisierend könnte man sogar behaupten, es ziehe damit sozusagen den Hut vor seiner Umgebung.

Wenn es denn wirklich nicht angeht, den Blick auf Sankt Georg freizugeben, ist es allemal die bessere Version im Vergleich mit diesem nun unwiderruflich favorisierten Entwurf. Warum um Himmels Willen muss denn jede Generation ihre vermeintliche geschmackliche Überlegenheit gegenüber der vorangegangenen in derart überheblicher Manier manifestieren?

Schon ein Bausünden-Beispiel

Kann denn niemand einmal zugeben, dass frühere Ideen vielleicht nicht die allerbesten waren ohne darauf zu beharren, die eigenen würden sie in jeder Beziehung ausstechen?

Bensheim hat mit dem Neumarkt-Center schließlich schon ein Bausünden-Beispiel, dessen abschreckende Wirkung länger als zwei Jahrzehnte vorhalten müsste.

