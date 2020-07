Es gibt einige Schandflecke in der Gemeinde

Unsere Natur in Lautertal wird seit mehr als zehn Jahren in Mitleidenschaft gezogen, ohne dass unsere Behörde sich nur einen Fingerbreit bewegt. Trotz mehrfacher Aufforderung passierte nichts.

Die Zufahrt zur Lautertalhalle wird schon seit über zehn Jahren verschandelt. Was müssen die Besucher der Halle denken, die den Anblick ausgemusterter Lkw ertragen müssen? Wenn man nicht endlich diesem Zustand Herr wird, um das zu beseitigen, dann ist man fehl am Platz – denn es gibt noch viele solcher Beispiele.

Der ehemalige Kinderspielplatz am Felsenmeer ist genauso ein Schandfleck. Überall werden händeringend Parkplätze gesucht, hier wäre Platz. Das ehemalige Gasthaus Siegfriedsquelle am Felsenmeer gammelt ebenfalls seit über 14 Jahren vor sich hin. Es ist bestimmt kein Vorzeigeobjekt für die Besucher am Felsenmeer. Beispiele gibt es also mehr als genug.

Werner Degenhardt

Gadernheim

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.07.2020