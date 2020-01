Es gibt keinen „Planet B“

Auf diesem Wege möchte darauf aufmerksam machen, dass jeder Mensch etwas unternehmen kann, um den Klimawandel nachhaltig zu stoppen – in diesem Sinne ein Zitat aus dem Buch „Dein Weg zur Nachhaltigkeit“ : „Der Erde ist es egal, ob wir sie retten, sie muss nicht gerettet werden (...) wir verbrauchen knapp 60 Prozent mehr Ressourcen als nachwachsen können und unser aktuelles Konsum-und Lebensverhalten hat langfristig keine Zukunft“.

Wenn die Nachfrage nach nachhaltigen Konsumgütern steigt und wir infrage stellen was, wie viel, wo und wie wir konsumieren und dementsprechend agieren, wird sich das Angebot dementsprechend anpassen müssen. Zum Beispiel: Obst und Gemüse nur saisonal/regional und aus biologischem Anbau kaufen, tierische Produkte(Fleisch, Eier und Milchprodukte) bewusster und ausschließlich aus artgerechter Tierhaltung konsumieren, Backwaren beim „echten Bäcker“ kaufen, unnötige Plastikverpackung und generell Verpackung vermeiden, Kleidung second hand kaufen beziehungsweise beim Neukauf auf Herkunft sowie die Art und Weise der Herstellung achten, das Auto nur dann bewegen, wenn tatsächlich nötig, Urlaube per Billigreisen mit dem Flieger überdenken.

Hier einige lesenswerte Bücher zum Thema:

„Dein Weg zur Nachhaltigkeit – 350 praktische Tipps für den Alltag“ von Leena Volland und Florian Schreckenbach

„Was ist uns unser Essen wert?“ von Sarah Wiener

„Fast Nackt“ von Leo Hickman

„Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie“ aus dem smarticular Verlag

„Das Sterntalerexperiment“ von Heidemarie Schwermer

„Die Essensfälscher“ von Thilo Bode

„Was ist so schlimm am Kapitalismus“ von Jean Ziegler.

Anja Funck

Lorsch

Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.01.2020