Anzeige

Papiercontainer quollen über, BA vom 4. Juli.

Der Autor geht auf den überquellenden Container am SSV-Sportplatz in Reichenbach ein. Sicher ist solch eine Situation nicht angenehm für die Personen, die für das Papier verantwortlich zeichnen.

Dazu ist allerdings anzumerken, dass wir solch ähnliche Situationen an den Containern am TSV Sportplatz schon mehrfach hatten. Allerdings finde ich, dass dies nicht am Entsorgungsunternehmen liegt, sondern an den Personen, die ihr Papier zum Container bringen.