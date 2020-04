Etwas mehr Toleranz wäre angebracht

„Beispiellose Zahl an Motorradfahrern am Wochenende erlebt“, BA-Leserforum vom Donnerstag, 9. April

Es ist nicht verwunderlich, dass nach der Winterpause bei „wunderschönem Frühlingswetter“ auch Motorradfahrer unterwegs sind, die, um in den Odenwald zu gelangen, auch durch die Bachgasse fahren. Auto- und Radfahrer tun dies auch. Und gerade jetzt, wenn weniger Fahrzeuge unterwegs und die Straßen leer sind, zieht es sie hinaus. Unter „Stelldichein“ verstehe ich etwas anderes – wo soll das in der Bachgasse stattgefunden haben? – und Solidarität oder Verantwortung können anders geübt werden, als das Motorrad zu Hause zu lassen. Bevor man mit dem Finger auf andere zeigt, sollte man sich selbst etwas in Toleranz üben.

Rainer Bönisch, Gerd Webler

Auerbach/Bensheim

Motorradfahrer seit 60 Jahren

