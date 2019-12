Fachkräftemangel haben sich Firmen selbst zuzuschreiben

„Mangelware Fachkraft“, BA vom Dienstag, 17. Dezember

Diesen Mangel an Fachkräften haben sich die Firmen selbst zuzuschreiben! In den 1990-er Jahren haben wir an der Technischen Fachhochschule Gießen circa 90 Prozent unserer Maschinenbaustudenten in die Arbeitslosigkeit examiniert.

Große Teile unserer Studenten haben damals in Firmen ihre Diplomarbeit angefertigt. In einer bekannten großen Firma, in der ich vor meiner Dozententätigkeit arbeitete, hat einer meiner Studenten eine hervorragende Diplomarbeit angefertigt und der betreuende Gruppenleiter hätte ihn gerne übernommen. Ich habe daraufhin mit dessen Chef gesprochen. Seine Antwort lautete: „Herr Wutsdorff, sie können mir den lieben Gott anbieten, ich darf keinen einstellen. Sie können aber gerne von mir noch fünf Leute haben.“

Es ging nur um die Jahresbilanz

Die Firmen haben seinerzeit „auf Teufel komm raus“ Personal abgebaut. Es musste nur die Jahresbilanz stimmen.

Auf einem Festakt der TU-Darmstadt circa Mitte der 1990-er Jahre, auf dem hervorragende Studenten mit einem Preis ausgezeichnet wurden, sagte ein Redner sinngemäß: Wenn die Firmen weiterhin in dem Maße wie zur Zeit Personal abbauen, werden wir in 20 Jahren aufgrund der Demografie nicht in der Lage sein, die Technik in unserem hoch entwickelten Land zu betreiben, geschweige sie weiter zu entwickeln. Wie traurig, dass er recht hatte!

Peter Wutsdorff

Lorsch

