Das geplante neue Haus am Markt in der (neo)klassizistischen Form wird ein Schmuckkästlein. Es ist keinesfalls erdrückend, kompakt, sondern feingliedrig durch die klassizistischen Fensterachsen. Ich bewundere den Architekten, wie er auf die (sicher unnötig teuren Änderungswünsche) reagierte, die Fenster im untersten Geschoss vergrößerte, ohne den klassizistischen Charakter aufzugeben.

Dem Kritiker schwebte bestimmt so eine Laden-Schaufensterfront im Restaurant-Bereich vor, die bei einem klassizistischen Bau eben nicht möglich ist. Wer klärt die Entscheider mal auf, was machbar und angeraten ist und was nicht.

In Bensheim sind schon so viele städtebaulichen Fehler gemacht worden, die nicht auf eine Kuhhaut passen. Ich fürchte auch, dass einige der vielen auch unsinnigen Vorschläge aus dem Leserkreis sich in den Gedanken der Stadtvertreter verfestigen.