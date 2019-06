Fast so vielfältig wie in einem Botanischen Garten

In diesen Tagen ist es eine Freude, manche Straßen in Bensheim zu befahren. Am Bahnhof leuchten auf dem Mittelstreifen vielfältig Blumen und Gräser in allen Farben. Auch die Anlage zur Bahn hin sieht gefällig aus.

Unübertroffen in ihrer Schönheit sind aber, noch mehr als in den Vorjahren, die Kreisel am Berliner Ring. Auf Höhe des Obi-Markts kann man sich fühlen wie in einem Botanischen Garten und braucht nicht mal eine Eintrittskarte dafür. Auch eine Tour auf dem geräumigen Radweg an der Umgehungsstraße ab dem Kreisel Saarstraße ist jetzt ein schönes Natur-Erlebnis.

Warum soll man seiner Freude über diese Schönheiten nicht auch mal in einem Leserbrief zum Ausdruck bringen, habe ich mir gedacht. Es muss ja nicht immer Kritik sein. Und so dienen meine Zeilen durchaus auch als Lob an die Stadtverwaltung, die ja wohl für alles verantwortlich ist.

Walter Kellner

Bensheim

