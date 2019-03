Fehlt es an Mut, die Entscheidung zu widerrufen?

Thema Haus am Markt: Keine Stellungnahmen oder gar Widerspruch seitens der Entscheider für Abriss und Neubau in der Zeitung.

Irren ist menschlich

Was hat es zu bedeuten, wenn den Begründungen der Bürger, die als Widerstand gegen einen Abriss und Neubau des Hauses am Markt in Form von Leserbriefen in der Zeitung auftauchen, von den „Abriss-und-Neubau-Entscheider“ nicht widersprochen wird?

Fehlt es an Mut, eine nicht bis ins Detail durchdachte Entscheidung, zu widerrufen?

Nur Mut, denn Gemeinwohl kommt vor euer Wohl Und: Irren ist menschlich. Vor allen Dingen, wenn die Argumente fehlen!

Dieter H. Sommer

Bensheim

