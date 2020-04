„Covid-19 – eine politische und mediale Pandemie?“, BA-Leserforum vom Donnerstag, 9. April

Der Initiator der „Mutigen Bürger“ stellt gemeinsam mit einem weiteren Autoren in einem Leserbrief seine Einschätzung der Coronakrise dar. Es ist schockierend: Den beiden ist offenbar entgangen, was sich in anderen Ländern (zum Beispiel Italien) abspielt. Die Gefahr einer schnellen Ausbreitung des Virus und der Folgen davon wird ebenso ausgeblendet. Dass die Mortalitätsrate durch Covid-19 derzeit in Deutschland noch so gering ist, verdanken wir dem hohen Standard unseres Gesundheitswesens, den harten Maßnahmen der Regierung und deren konsequenten Umsetzung durch die Bevölkerung. Die geringe Sterblichkeit interpretieren die Autoren als Beweis dafür, dass die Maßnahmen überzogen sind. Skrupellos: Die Firmeninteressen sind wichtiger als Menschenleben. Nein, Danke.

Achim Weidmann

Einhausen

