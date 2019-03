Freiwillig die Welt retten, funktioniert leider nicht

„Grüne sollten mal vor der eigenen Haustür schauen“, BA-Leserforum vom 22. März

Am Anfang musste ich mir erst einmal die Augen reiben. Ist der Leserbriefschreiber jetzt grüner als die Grünen? Sind die Argumente ehrlich und der Briefeschreiber um den Erhalt unseres Klimas bemüht? Mit der Formulierung eine „große Tageszeitung“ ist er der Meinung, dass Fliegen eine große Umweltsünde ist, macht sich dieser Tatsache aber gar nicht zu eigen.

Auch Grünenpolitiker sind nur Menschen unseres Kulturkreises und nicht alle Heilige. Ich kenne sogar welche, die ein Auto mit Verbrennungsmotor besitzen.

Wer drastische Schritte zum Erhalt des Klimas – wie Steuern auf Kerosin und höhere auf Diesel – fordert, bezieht sich in die Folgen natürlich selbst mit ein. Das Konzept von Ministerin Julia Klöckner (CDU), dass doch alle freiwillig die Welt retten könnten, funktioniert leider nicht. Also muss etwas getan werden, was ich vielen demonstrierenden Schülern in der Welt ebenfalls hoch anrechne.

Nicht das Leugnen des Klimawechsels, nicht Wein predigen und dann auch selbst Wein trinken dürfen bringt die Menschheit weiter, sondern einzig und allein Aktionen. Macht weiter so, die Zukunft gehört euch.

Detlef Kannengießer

Zwingenberg

