Freiwillig werden dann weniger Bäume gepflanzt

Ich bedauere sehr, dass der Gedanke weiter verfolgt wird, für Lorsch eine Baumschutzsatzung zu erlassen. Eine Baumschutzsatzung täuscht eine Besserung des eigentlichen Konfliktes zwischen grüner und versiegelter Fläche vor.

Versiegelung durch Baugebiete

Wenn wir eine Verdichtung und Ausweitung der Bebauung fokussieren, so ist der Verlust an Grün und auch potentieller Fläche für Bäume unumgänglich. Auch eine Ausweisung von neuen Baugebieten führt, trotz Ausgleichsmaßnahmen, immer zu der Versiegelung und dem Verbrauch von offenen Flächen.

Die Grundsatzentscheidung Wachstum ja oder nein steht wie bei so Vielem hier im Vordergrund.

Eine Baumschutzsatzung verringert meiner Meinung nach auch die freiwillige Pflanzung von Bäumen, da sich eine Furcht davor einstellt, dass der Baum später nicht mehr ersatzlos entnommen werden kann.

Zudem stellt man sich die Frage: Welche Bäume soll die Satzung schützen? Welcher Laubbaum misst in Lorsch mehr als 60 Zentimeter Stammumfang, welcher Nadelbaum mehr als 90 Zentimeter? Wieso sind die meisten Bäume noch relativ dünn und jung?

Man brauchte Platz für Gemüse

Um eine Antwort auf die Frage zu bekommen, gibt ein altes Luftbild des Kreises Bergstraße von 1933 Aufschluss. Die Lorscher Gemarkung war bis auf den Wald praktisch baumfrei. Die Menschen konnten sich nicht den „Luxus“ leisten, in ihren Gemüsegärten noch Bäume stehen zu haben, die Platz in Anspruch genommen hätten.

Ebenso waren die Feldränder, Wegeraine und Gräben frei von Hecken und Bäumen, da sie die Felder beschattet hätten. Hier sehe ich eine sehr positive Entwicklung in Lorsch. Bei der Kontrolle der Straßenbäume in Lorsch habe ich das Pflanzjahr in einer Grafik ausgewertet: Der Verlauf der Grafik zeigt einen Anstieg, der der Pkw-Entwicklung sehr ähnelt.

Mehr Straßenbäume als früher

Noch vor 100 Jahren gab es in Lorsch kaum zehn Straßen- und Anlagenbäume. Heute sind es über 5000. Mein Appell ist: Lasst uns Stadtgrün nicht mit Reglementierungen, sondern durch freiwillige Anreize entwickeln.

Thomas Schumacher

Lorsch

