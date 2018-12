Freiwilligkeit ist das oberste Gebot

Der Sommer 2018 war heiß. So heiß, dass man auch in den Medien nicht mehr viel über die Hitze hören wollte. Und so begab es sich, dass Politiker die Allgemeine Dienstpflicht aus dem Hut zauberten und die Medien heiß darüber diskutierten, wie sinnvoll eben jene denn sei.

Von einer Erosion der Gesellschaft bekam man da zu hören, von egoistischen, verblödeten Jugendlichen und einer unter der Hand gehaltenen zusätzlichen Steuer. Aber auch von Horizonterweiterungen ganz ohne Drogen, wachsender Solidarität und engagierten Menschen der Generation Selfie.

Rückschau

Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass die jeweils ältere Generation der sogenannten „Jugend von heute“ nicht viel zutraut und nur das Schlechte sieht. Das ging schon Sokrates so. Erstaunlicherweise hat sich die Menschheit doch stetig weiterentwickelt. Natürlich mag es hie und da einen unentschlossenen Geist geben, der mit seinem Leben nichts anzufangen vermag, doch ob ein vom Staat aufgezwungener Dienst gerade einem solchen helfen kann, seinen Traumberuf zu entdecken, ist fraglich. Es ist noch keine 80 Jahre her, da sagen noch unsere Großväter: „20 Pfennig ist der Reinverdienst, ein jeder muss zum Arbeitsdienst und dann zum Militär.“ Gewiss, das Militär und die 20 Pfennig sind passé, doch eine gewisse Reminiszenz bleibt dem geschundenen deutschen Auge nicht verborgen, ist doch selbst 2018 noch ein Jahr, in dem niemand das Wort „Führer“ im Alltag in den Mund nehmen kann, ohne das mindestens einer verlegen oder hysterisch kichert. Sollte nicht gerade mit diesem historischen Bewusstsein eine Dienstpflicht aufhorchen lassen?

Ohne Motivation sinnlos

In unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung ist auch das „Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung“ (Grundgesetz, Artikel 2, Absatz 1) festgehalten. Doch wie frei können sich junge Menschen entfalten, wenn sie nach der Schule ein Jahr in die Pflicht genommen werden und einen Dienst verrichten müssen, auf den sie – gelinde gesagt – „keinen Bock“ haben? Sollten sie sich nicht lieber auf das konzentrieren können, was sie wirklich wollen, zum Beispiel Ausbildung und Studium? Und wie sehr nützt ein unmotivierter Jugendlicher einer sozialen Einrichtung, in der er gar nicht sein will?

Soziale Ader ausleben

Nicht umsonst gibt es ja den Bundesfreiwilligendienst oder das Freiwillige Soziale Jahr. Hier können all jene ihre soziale Ader ausleben, die es auch tatsächlich wollen – davon profitieren beide Seiten und niemand vergeudet wertvolle Zeit, die anders hätte sinnvoller genutzt werden können. Natürlich lässt sich nicht bestreiten, dass junge Menschen durch den Einsatz in sozialen Einrichtungen wachsen und an Eindrücken gewinnen.

Doch ist der Zugewinn an Erfahrungen wirklich so hoch, dass man dafür in Kauf nimmt, dass die Löhne der tatsächlichen Facharbeiter sinken – wo sie doch gerade erst am Steigen waren und die Regierung mehr investieren wollte? Ist es ethisch-moralisch vertretbar, junge Menschen für die Versäumnisse der Regierung büßen zu lassen, sie bezahlen zu lassen mit etwas, das kein Geld der Welt je zurückzahlen kann: Lebenszeit?

Keinen Zwang ausüben

Arbeiten in sozialen Einrichtungen ist gut und kann eine Orientierungshilfe sein, doch sie jemandem aufzuzwingen ist kontraproduktiv. Anstatt Jugendliche zu etwas zu zwingen, sollten Regierung und soziale Einrichtungen vermehrt Werbung an Schulen machen und so Menschen finden, die sich tatsächlich für ein soziales Jahr entscheiden – ganz freiwillig.

Tanja Herrmann

Klasse 12 BM 3

der Karl-Kübel-Schule Bensheim

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.12.2018