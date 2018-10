Für eine bessere Kultur der Auseinandersetzung

Ich habe volle Achtung vor jenen Menschen, die ein ehrenamtliches Amt begleiten. Traurige Tatsache ist aber auch, dass der Dank hierfür, wenn überhaupt, spärlich ausfällt. Manche sind sogar körperlicher Gewalt ausgesetzt – siehe Rettungsdienste.

Ich sehe darin eine bedenkliche Entwicklung, die von der Politik mehr oder weniger hingenommen wird. Man ehrt diese Leute hin und wieder, aber eine tatsächliche Abhilfe vermisst man. So konnte man auch in dem Beitrag von CDU-Fraktionschef Markus Woißyk in der Stadtverordnetenversammlung über ein „Angehen“ der Stadtverordneten Bensheims durch die neugegründeten „mutigen Bürger“ lesen.

Über die Bezeichnung „mutige Bürger“ mag man verschiedener Meinung sein. Der Ausdruck „Wir sind das Volk“ hat für mich ein Geschmäckle, zumal die Bezeichnung der eine oder andere für andere Zwecke nutzt. Wenn ich die Aufgabe der „mutigen Bürger“ richtig verstanden habe, handelt es sich um eine unparteiische Interessenvertretung von Bensheimer Bürgern.

Die vorgetragenen Beschwerden des Fraktionsvorsitzenden der CDU über die Äußerungen der „mutigen Bürger“ kann ich zwar voll und ganz verstehen. Aber: Wer sich soweit aus dem Fenster lehnt, sollte selbstkritisch zurückblicken, wie Stimmen in Sachen Proteste von Anwohnern und der BI „Riedwiese“ aus dem Rathaus ertönten. Sinngemäß: Die BI und die Anwohner schüren Misstrauen, hätten kein Demokratieverständnis – und man versuchte sie an den Pranger zu stellen, weil sie von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machten. Was einigen im Rathaus missfiel. War das etwa normal? Man wollte sie quasi in die Ecke von „Aufständigen“ stellen, die ein unberechtigtes Ziel verfolgten. Man sollte im Namen der Demokratie zu einer besseren Kultur der Auseinandersetzung finden.

Josef Gondolph

Bensheim

