Für geleistete Arbeit auch mal Danke sagen

Als ich diesen Artikel im BA gelesen habe, ist eine große Wut in mir aufgestiegen. Warum und wofür wird Rolf Richter eigentlich an den Pranger gestellt? Gibt es in Bensheim niemanden, der auch die positiven Dinge mal in den Vordergrund stellt, die während seiner Amtszeit als Bürgermeister entstanden sind?

Bensheim hat gewählt, Herr Richter hat verloren, aber ist es dann nötig, immer weiter zu treten und seine, meiner Meinung nach gute Arbeit weiter in den Dreck zu treten.

Hier gehen ganz viele Werte verloren: der Wert der Person, der Wert seiner Arbeit und vor allen Dingen der Wert im Umgang miteinander. Man kann sich nur fremdschämen und ich finde, man kann auch mal Danke sagen für geleistete Arbeit.

Außerdem gilt es, sehr kritisch abzuwarten, wie sich Bensheim in Zukunft entwickelt.

Maria Dingeldein

Bensheim

