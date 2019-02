Gefährlicher Alltag am Falltor in Schwanheim

Alltag Am Falltor in Schwanheim: 6 Uhr: Beginn des Berufsverkehrs, im Obergeschoss vibrieren die Wände. Erste Risse in den Wänden. Schwierigkeiten, aus dem eigenen Grundstück herauszufahren.

Alle Pendler haben es nun eilig, ihre Arbeitsstätten zu erreichen. Mit dem Erfolg, dass wir ohne Einweiser auf unserem Grundstück erst einmal feststecken. Auch der Schwerverkehr ist nun auch schon auf der Piste. Bei Gegenverkehr muss der Bürgersteig entgegen der Straßenverkehrsordnung benutzt werden.

Da man nun schon etwas spät ist, muss man sich beeilen. Leicht übersieht man bei diesem Tempo Verkehrsschilder, dies gilt für den ganzen Tag. Diese Schilder behindern doch nur den flüssigen Verkehr. Denkt die Stadtpolizei auch so? Selten sieht man eine Kontrolle.

8 Uhr: Schulbeginn der Grundschule in Fehlheim und im Kindergarten. Schulweg ist der Bürgersteig entlang der Straße Am Falltor. Nicht unbegründet die Ängste der Eltern, ihre Kinder auf diese gefährliche Wegstrecke zu schicken.

Es ist ähnlich wie bei einer Treibjagd. Nur die Hasen haben Gelegenheit, durch Hakenschlagen zu überleben. Nur mit dem Unterschied: Auf dem Bürgersteig lassen sich keine Haken schlagen. Traurig, aber wahr.

Ein kleines Abenteuer. Der Gang zum Briefkasten. Besonders Eilige fördern unser Tempo durch lautes Hupen. Für unsere Stadtoberen kein Grund zur Besorgnis, denn mit der Zeit werden sich die Anlieger mit der Situation abfinden.

Wenn sie sich nicht wieder einmal gewaltig getäuscht haben?

Ilse und Willi Heil

Schwanheim

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.02.2019