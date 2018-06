Anzeige

„Gelbe Säcke – heiß begehrt, oft vergriffen“, BA vom 6. Juni

Der Artikel über den Versorgungsengpass mit gelben Säcken in Bensheim beschreibt einen Zustand, der nun schon seit über einem Jahr besteht. Deshalb bin ich verwundert, dass der ZAKB zwar die Ursache kennt („Produktionsstopp in China“), aber bisher offenbar nicht an einer Lösung gearbeitet hat.