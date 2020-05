Geldstrafen für Verstöße sind absolut lächerlich

Mit diesem Leserbrief möchte ich meine Meinung zu der jetzigen Situation kundtun – und ich glaube nicht, dass ich alleine damit dastehen werde.

Die Maßnahmen im Moment beschneiden die Grundrechte der Bürger. Jeder mündige Bürger ist durchaus in der Lage, sich mit Mundschutz und Abstandshaltung selbst zu schützen, zumal er ständig mit der Aufklärung über das Coronavirus berieselt wird, sogar im Supermarkt. Der Schutz der eigenen Gesundheit liegt im Eigeninteresse eines jeden Bürgers.

Es ist absolut lächerlich, Sanktionen wie Geldstrafen zu verhängen. Den Bürgern wird ständig mit der Berieselung Angst gemacht. Wir haben hier kein Ebola, sondern den Corona-Virus, der in der Regel milder verläuft als eine „waschechte“ Grippe, an der übrigens mehr Menschen sterben als an Corona.

Unser Gesundheitssystem ist sehr gut aufgestellt, und wir können es in keiner Weise mit Italien oder Spanien vergleichen. Auch Frankreich verfügt meines Wissens nicht über so viele Intensivbetten wie wir. Zudem verlief die Corona-Pandemie in Deutschland relativ milde und in Hessen noch milder.

Dass „alte“ und „vorerkrankte“ Patienten ein hohes Risiko haben, ist mit Sicherheit jedem klar, aber diese Patienten haben bei einer massiven Grippe genauso ein hohes Risiko. Es kann bitte nicht sein, dass wegen Corona die Wirtschaft an die Wand gefahren wird. Es nutzt der Bevölkerung nichts, wenn sie pleite geht, dafür aber keinen Corona-Virus hat.

Hier wird eine ganze Gesellschaft weggesperrt und beschnitten. Sollte diese Situation noch lange andauern, so wird es nicht nur eine Pleitewelle geben, sondern auch viel mehr Depressive und viel mehr häusliche Gewalt.

Die Politiker sollten sich für die Zukunft auch überlegen, ob sie weiterhin in China zum Beispiel Medikamente und Mundschutz etc. produzieren lassen wollen – dann muss eben halt wieder in Deutschland produziert werden. Es werden dadurch die einheimischen Arbeitskräfte unterstützt und unserer Gesundheit geht es mit Sicherheit auch viel besser. Der Gesundheit zuliebe sollte dann jeder in Kauf nehmen, dass die Produkte dann eben etwas teurerer sind.

Helma Wenzel

Bensheim

