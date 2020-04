„Eltern kämpfen für Erhalt der Grundschule“, BA vom 7. April

Die Kirchbergschule in Bensheim ist eine Grundschule und eine Förderschule unter einem Dach – so beschreibt sich die Schule auf ihrer Internetseite.

Wer auch immer aus juristischen Überlegungen die Grundschule nach 30 Jahren herausbrechen will: Warum sollte es nicht gelingen, diese offenbar gelungene Einheit von Förder- und Grundschule beizubehalten, eine Schule, die offenbar von breiter Zustimmung der gesamten Elternschaft getragen wird? Die Schule könnte doch in Zukunft etwa so benannt werden: „Kirchbergschule Bensheim – Förderschule mit Grundschule, Außenstelle der XX-Grundschule“.

Kleinliche Juristerei

Die jetzige Schulleitung würde als Beauftragte eng mit der anderen Grundschule zusammenarbeiten. Der notwendige juristische Rahmen wäre so gegeben, die praktische Vernunft behielte die Oberhand über kleinliche Juristerei.

Dies geht – man (Kultusminister und Landrat) muss es nur wollen.

Heinz-Jürgen Schocke

Bensheim

