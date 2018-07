Anzeige

Migration ist nicht die Ursache

Was die inhaltliche Ausrichtung angeht: Die Probleme unserer Zeit bestehen im Klimawandel, der Umweltzerstörung und der Ausbreitung von Krieg und Unfrieden, Armut und Ungerechtigkeit. Punkt. Migration von Menschen ist nicht die Ursache, sondern die Folge von Problemen. Wir sollten Politiker wählen, die die Probleme zu lösen und schwer vermeidbare Folgen mit Humanität und Augenmaß zu bewältigen versuchen.

Wir sollten uns auch nicht durch ständig neue Twittermeldungen aufstacheln lassen, sondern uns in Ruhe und auf seriös geprüfte Fakten basiert eine Meinung bilden. Dazu gehört auch immer, die Argumente der Gegenseite zu würdigen, was allein schon ein Zeichen ist für seriösen Journalismus. Das Internet neigt stattdessen dazu, Meinungen in Filterblasen zu verstärken, statt immer wieder neu zu überprüfen. „Meinung“ impliziert, man könnte Unrecht haben.

Errungenschaften verteidigen

Gegenüber Diktatoren und Staatenlenkern, die weder intellektuell noch moralisch für ihr Amt geeignet sind (man kann sich denken, wen ich unter anderen damit leider meine) muss man vor allem Haltung zeigen. Haltung, die auf Vernunft, Humanität, Gerechtigkeit und demokratischer Willensbildung basiert. So schwer es auch sein mag. Und diese Haltung darf man sich auch nicht aus wirtschaftlichen Erwägungen abkaufen lassen.

Stolz darf man eigentlich nur auf das sein, was man selbst geleistet hat. Aber wenn ich auf etwas stolz bin, dann darauf, dass aus einem Land wie Deutschland aus der Katastrophe der Nazidiktatur in einer Generation ein friedliebendes, demokratisches Staatswesen geworden ist, auch bei allen Mängeln, die es immer noch hat. Darauf dürfen alle stolz sein, die daran mitgewirkt haben. Zu denen gehört auch die überwiegende Mehrheit der Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind.

Diese Errungenschaft gilt es gegen alle Arten von Gerüchteverbreitern und Hasspredigern zu verteidigen. Dann kann es einem auch egal sein, mit wem sich ein Fußballspieler fotografieren lässt.

Gerhard Eppler

Heppenheim

