Gesundheitsrisiko von Asbest auch heute nicht gebannt

Der Rückbau von maroden, asbesthaltigen Eternitplatten geht uns alle an. Bis in die 1990er Jahre wurde Asbest häufig in Faserzement für Dachplatten, Dach-Wellplatten oder Dachpfannen verarbeitet. Die gesundheitliche Gefahr, die von Asbest ausgeht, ist wohl jedem bekannt. In Deutschland darf seit 1993 Asbest weder hergestellt noch verwendet werden (ist sogar seit 2005 EU-weit verboten).

Das Gesundheitsrisiko ist nicht gebannt, da asbesthaltige Werkstoffe nach wie vor in vielen Altbauten und auf vielen Dächern verbaut sind. In der Regel ist das unbedenklich, sofern sie unbeschädigt sind. Allerdings werden beim Schneiden, Bohren, Brechen oder Fräsen von solchen Baustoffen Fasern freigesetzt. Deshalb sollten jegliche mechanische Arbeiten an solchen Materialien tunlichst vermieden werden. Selbst eine Behandlung mit Hochdruckreinigern kann gefährliche Fasern ablösen.

Daher darf es sich nicht mehr zutragen, was unlängst inmitten von Schwanheim passiert ist. Man konnte beobachten, wie eine Person in Shirt und kurzer Hose ohne Schutzanzug asbesthaltige Platten demontierte. Die Abtragung, zwar von einer Firma durchgeführt, wurde nicht durch eine sachkundige Person begleitet, und eine Faserfreisetzung hat man nicht verhindert – vorgeschriebene Maßnahmen wie etwa die Nutzung von Faserbinder wurden nicht beachtet. Es stockte einem schier der Atem beim Anblick der Vorgehensweise.

Ist das Unwissenheit oder Vorsatz, um Kosten zu umgehen? Der Gedanke, dass zu diesem Zeitpunkt in einem Umkreis von etwa 200 Metern Luft, Gärten und Grundstücke kontaminiert werden (bei unsachgemäßer Entfernung können Unmengen von Fasern freigesetzt werden), lässt einen ohnmächtig und wütend werden, da gesundheitliche Folgeschäden wie verschiedene Krebsarten und Asbestose nicht auszuschließen sind.

Ist der Verursacher sich denn nicht bewusst, was er sich selbst und anderen antut? Insbesondere, wenn es um unsere Kinder geht, die ihr Leben noch vor sich haben, sollte mitgedacht werden. Betroffen sind etwa ahnungslose Mütter, die ihre Babys durch Schwanheims „Idylle“ schieben und nicht wissen, welche unsichtbaren Gefahren den Spaziergang begleiten, weil wenige Straßenzüge weiter jemand seiner Verantwortung nicht nachkommt.

Leider befinden sich überall noch zur Genüge solche Dächer, die Gefahren bergen. Daher sollte beim Rückbau mit Verantwortungsbewusstsein gehandelt werden, und auch Nachbarn dürfen im Falle von Rechtswidrigkeiten nicht einfach wegsehen.

Simone Löser-Vatter

Schwanheim

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.10.2018