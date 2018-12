Gremien sollten Weihnachtszeit zur Besinnung nutzen

Liest man als Außenstehender die Berichterstattung über die derzeitige Vorgehensweise der städtischen Gremien, reibt man sich ungläubig die Augen. Was ist aus Bensheim geworden?

Bauschuttrecycling-Anlage an der Riedwiese (warum eigentlich nicht an der Erlache?), Kostenexplosion bei Bauprojekten (Bürgerhaus, Weiherhausstadion), Abriss Haus am Markt. Was kommt als nächstes? Abriss Kaufhaus Krämer (Leerstand)? Abriss „Brezel“ (bald Leerstand)? Sankt Georg (meistens Leerstand und extrem unwirtschaftlich zu nutzen)? Will man die geplante Bauschuttrecycling-Anlage mit einer kommunalen „Anschutt“-finanzierung unterstützen? Vielleicht fragt der Magistrat noch bei Eigentümern alter Häuser (so ab Baujahr 1975/76) nach, ob die auch abgerissen werden können, falls die Kinder ausgezogen sind. Die städtischen Gremien sollten die Weihnachtszeit zur Besinnung nutzen.

Adam Schütz

Darmstadt

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.12.2018