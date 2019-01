Grüne Oasen erhalten und nicht zerstören

SPD schwebt neue „Südstadt“ für 1500 Menschen vor, BA vom 15. Januar

Die Bensheimer SPD will bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das ist durchaus ein redliches politisches Ziel. Völlig verfehlt an den Planungen der SPD ist es jedoch, für dieses Projekt in nicht unerheblichem Maße wertvolle naturnahe Grünflächen zerstören und versiegeln zu wollen.

Solche Flächen bieten nicht nur Lebensraum für viele heimische Amphibien-, Vogel- und Insektenarten, sondern sind auch ein wichtiges Naherholungsgebiet der Bensheimer Bürger sowie die Erwerbsgrundlage unserer Bensheimer Landwirte. Zudem prägen solche Grünflächen mit Feldern, Weiden und Obstbäumen den liebenswürdigen Charakter unserer Bergstraßenregion, die sich von den Betonwüsten des Rhein-Main-Neckar-Ballungsraumes so angenehm abhebt.

Durch die lokale und regionale Raumplanung sollten solche naturnahen grünen Oasen deshalb besonders geschützt und nicht zur Zerstörung freigegeben werden.

Als Alternative zu der Grünflächenzerstörung in Bensheim sollte man die Attraktivität des vorderen Odenwaldes steigern (wie durch noch schnelleres Internet und noch besser getaktete Nahverkehrsverbindungen) und so der Landflucht aus dieser Region entgegenwirken, anstatt sie zu befördern.

Christian Krebs

Bensheim

