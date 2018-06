Anzeige

Dass der Infraschall der Windräder Menschen im Umkreis von 10 bis 15 Kilometern durch Schwächung des Immunsystems krank macht, verschweigen diese Herrschaften. Hier ist eine riesige Lobby am Werken, bei der es um große Geldsummen geht, die wir Bürger letztendlich bezahlen müssen. Der Infraschall, der von jedem Windrad erzeugt wird, wirkt durch die dicksten Betonmauern und auch über die Erde in die Umwelt, bis in die Häuser und macht alle Lebewesen krank. Außerdem werden sehr viele Tiere getötet, die Natur wird zerstört und durch die riesigen Betonmassen der Füße der Windräder kommt es sogar zu Verschiebungen der Grundwasserwirtschaft.

Tickende Zeitbomben

Die Lobby konnte sogar durchsetzen, dass diese riesigen Anlagen noch nicht mal einer gesetzlichen Prüfpflicht, wie zum Beispiel dem TÜV, unterliegen. Aus diesem Grunde gab es mittlerweile schon mehrere dramatische Unfälle. Die „Welt am Sonntag“ schrieb am 27. Mai hierzu einen Bericht mit der Überschrift „Windräder werden zu tickenden Zeitbomben“. Selbst die in Statistiken genannten erzeugten Stromwerte sind geschönt. Im Verhältnis zum Gesamtenergieverbrauch in Deutschland werden gerade mal circa drei bis vier Prozent der Energie durch Windkraft erzeugt. Da diese Energie kaum gespeichert werden kann und zum Erzeugungszeitpunkt auch oft nicht genutzt werden kann, muss diese Überschussenergie ins Ausland abgeführt werden. Selbst hierfür müssen wir noch bezahlen. Wer im Internet sucht, findet viele Wissenschaftler, die Untersuchungen bezüglich des Infraschalls gemacht haben und ihre Untersuchungsergebnisse veröffentlichen. Auch wir haben bei HTV Untersuchungen durchgeführt und wissen deshalb genau, wovon wir reden.

Die krankmachenden Eigenschaften des durch Windräder erzeugten Infraschalls treten nicht unbedingt sofort auf. Oft sind es Langzeiteffekte, die sich erst nach Monaten oder sogar nach Jahren bemerkbar machen. Dann denkt manch einer, dass diese Krankheit nicht durch die Windräder kommt, da sie ja schon längere Zeit dastehen. Die Einwirkungen summieren sich im menschlichen Körper – und irgendwann schafft er es nicht mehr, sich zu wehren. Dann tritt die Krankheit zum Vorschein.

Leider ist es einfacher, dem Herdentrieb zu folgen, als selbst nachzudenken. Außerdem geht es hier um extrem viel Geld, das uns Bürgern abgezockt wird. Ich wünsche Landrat Engelhardt weiterhin den Mut und die Kraft, seine eigene Meinung zu vertreten.

Edbill Grote

Bensheim

Mittwoch, 27.06.2018