Hebammen sind Heldinnen des Alltags

Leserbrief zu „Geburtsvorbereitung per Onlinekurs“ und „Krisenerprobter Berufsstand“, BA vom 7. April.

Mit Recht verdienen viele Tausend Beschäftigte in diesen Corona-Zeiten unser besonderes Dankeschön. Vor allem die Angestellten im Gesundheitssystem. Ärzte und Pflegende schuften Tag und Nacht unter erschwerten Bedingungen, da ausreichend Schutzkleidung fehlt.

Hat aber einer mal in diesen Wochen, wo sich Politiker und Presse aus gutem Grund bei vielen Menschen bedanken, die gerade Außergewöhnliches leisten, auch nur einmal die Hebammen in den Dank miteingeschlossen? Nein, Fehlanzeige! Wie immer! Sie fallen wie so oft durchs Raster.

Auch Hebammen arbeiten im Gesundheitswesen! Jeden Tag kommen Kinder zur Welt, auch in der Corona-Krise. Und das nicht hinter Plexiglas. Sowohl im Krankenhaus wie auch freiberuflich arbeiten gerade Hebammen in einem Beruf, in dem der geforderte Mindestabstand von 1,5 Metern zu den betreuten Frauen und deren Säuglingen oft gar nicht eingehalten werden kann.

Besonders die freiberufliche, ambulant tätige Hebamme weiß nie, ob sie in den Familien mit der Infektion konfrontiert wird. Im schlimmsten Fall würde sie die Infektion weitertragen. Schützen kann sie sich kaum. Freiberufliche Hebammen sind Kleinst-Unternehmerinnen. Leider werden sie bei der Beschaffung von Schutzkleidung und Masken wie die Kolleginnen und Kollegen der ambulanten Pflege so gut wie allein gelassen.

Das kürzlich von einem Lorscher Unternehmen gespendete Desinfektionsmittel, das vom Kreis Bergstraße auch an niedergelassenen Hebammen verteilt wurde, kam in dieser Situation wie ein Geschenk des Himmels. Bleibt nur zu hoffen, dass sie auch bei der angekündigten Zuteilung von Mundschutzmasken bedacht werden!

Hebammen dürfen nach der Krise auf keinen Fall vergessen werden, wenn an all diejenigen Boni verteilt werden, die jetzt unser System am Laufen halten. Bleibt zu wünschen, dass die Politik bald Nägel mit Köpfen macht, zusätzlich die Löhne in diesen Branchen zu verbessern. Hoffentlich wird dann endlich auch der Einsatz als Hebamme gerechter bezahlt!

Kopf hoch Mädels, auch Ihr gehört zu den Heldinnen des Alltags! Jetzt in der Krise erst recht!

Hans Geridant

Lorsch

