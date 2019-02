Hessenliga wohl gesichert

Heppenheim.Der TTC Heppenheim ließ gegen in Unterzahl angetretene Gäste vom SC Klarenthal nichts anbrennen und erspielte sich mit einem 9:2-Erfolg erstmals ein positives Punktekonto in der Tischtennis-Hessenliga. Damit ist der direkte Klassennerhalt so gut wie eingetütet.

Gegen die nur zu fünft spielenden Gäste war das 3:0 nach den Doppeln fast nur Formsache, auch wenn sich Tischer/Plapp erst mit 11:9 im finalen Durchgang behaupteten. Die beiden Gegenpunkte gingen auf das Konto von SC-Spitzenspieler Bialek. Der Sieg gegen Jozef Kowalik war jedoch über die volle Distanz hart umkämpft. Denis Llorca quittierte ein 0:3. – TTC-Punkte: Kowalik/Llorca, Tischer/Plapp, Kowalik, Llorca, Tischer, Plapp, Kessler, kampflos (2),

Verbandsliga: TTC II – TSV Höchst 9:5. Die Heppenheimer rückten nach dem dritten Sieg in Folge auf Platz fünf vor. Obwohl die Gäste mit zwei Ersatzkräften antraten, war der TTC-Heimsieg hart umkämpft. Von insgesamt sieben Fünfsatzduellen gewannen die Heppenheimer fünf, darunter Maximilian Schaumann gleich zweimal. - Weitere TTC-Punkte: Faust/Schaumann, Tomahogh/Dreißigacker, Stribrny, Schambach, Faust (2), Tomahogh.

Bezirksoberliga: TSV Höchst II – TTC III 9:2. Die Heppenheimer setzten in diesem Kellerduell ihre Negativserie fort. Eklatant ist die Doppelschwäche mit 0:15 Spielen in der Rückrunde. Dicht vor dem ersten Erfolg standen Klicks/Druffel, doch sie ließen eine 2:0-Führung ungenutzt. Siege gelangen nur Tim Klicks und Andreas Kessler in der Mitte.

Bezirksklasse: TTC IV – TSV Auerbach 8:8. Gegen das Schlusslicht retteten Stimmler/Engelhard mit ihrem zweiten Doppelpunkt des Abends das Unentschieden. In weiteren sechs Fünfsatzentscheidungen blieb jedoch nur noch Torsten Elbert gegen Wendel erfolgreich. - Weitere TTC-Punkte: Harpe, Stimmler (2) und Rohde (2). drei

