Die Aufgabe, im Sinne des Allgemeinwohls zu entscheiden, wurde ihnen dadurch nahezu unmöglich gemacht.

Jahrelang nichts gemacht

Für mich begann es damit, dass in einer Bürgerversammlung deutlich wurde, dass am Bürgerhaus jahrelang notwendige Erhaltungsmaßnahmen unterlassen wurden und der Eindruck erweckt werden sollte, für eine Sanierung sei es zu spät, obwohl der Verwaltung bekannt war, dass von höherer Stelle die Funktionsfähigkeit des Gebäudes auf Jahre hinaus bestätigt worden war.

Weiter ging es damit, dass zwar kein Geld für Sanierungen da war, wohl aber Geld für eine ganze Reihe von städtebaulichen Gutachten, die aufgrund unzureichender Planungsunterlagen erstellt worden waren. So war nicht bekannt, welche Art von Gebäude an die Stelle des Bürgerhauses treten sollte und wie sich das in das Gesamtbild des Beauner Platzes einfügen würde.

Haus blieb funktionsfähig

Im Folgenden erwies sich, dass das Bensheimer Bürgerhaus weiterhin – trotz Unterlassung notwendiger Sanierungsmaßnahmen – funktionsfähig blieb. Aber Stellungnahmen des Denkmalschutzamtes und die Rolle, die es bei einer Sanierung spielen würde, drangen nicht an die Öffentlichkeit.

Wie sollen die Stadtverordneten und die Bürger sachgerecht entscheiden, wenn ihnen die notwendigen Informationen vorenthalten werden?

So wie sich der Entscheidungsprozess in der Öffentlichkeit darstellt, wurde sogar Bürgermeister Rolf Richter nach seiner Wahl im Jahr 2014 unzureichend informiert.

„Massives Versagen“

Offenkundig liegt ein massives Versagen der Verwaltung vor. Es wird Zeit, dass die Hintergründe zumindest verwaltungsintern aufgedeckt werden, bevor weitreichende Entscheidungen auf der Grundlage von widersprüchlichen Informationen gefällt werden.

Walter Böhme

Bensheim

