Es geht nicht darum, Hundehalter in Sippenhaft zu nehmen. Es ist nur irgendwann nicht mehr möglich, ohne Eingriffe gewisse Hundehalter ohne Konsequenzen mit allen gleichzusetzen. Es geht auch nicht darum, wie viele Wildtiere geschossen oder bei Verkehrsunfällen getötet werden.

Auch die Jagdpächter sind in der Pflicht dafür zu sorgen, dass Raubwild in Maßen gehalten wird. Der Schwund in der Natur hat vielfältige Gründe. Aber auch Hunde und Katzen tragen dazu bei. Hier sieht man doch auch, dass viele Hundehalter sich nicht bewusst sind, dass sie ein Tier haben, das einen Jagdinstinkt besitzt.

Auch zu sagen, wenn man Hundesteuer bezahlt, hat man Forderungen gegen die zu erhebende Gemeinde, ist ein Wunschdenken.