Im Fall Nawalny gibt es eine vielfältige Motivlage

Zugegebenermaßen sind im Fall Nawalny verschiedene Szenarien denkbar. Die Motivlage ist vielfältig. Meine Sicht der Dinge möchte ich deshalb als eine Wahrscheinlichkeitsbetrachtung verstanden wissen, die sich an Fakten zu orientieren versucht und keine Vorverurteilung bedeuten soll.

1. Das Regime Putin fürchtet keine Feinde von außen, sondern ausschließlich die Kritiker im eigenen Land, weil nur diese gefährlich werden könnten. Natürlich hätte der russische Geheimdienst Möglichkeiten, einen Kritiker wie Nawalny heimlich zu liquidieren. Das will man aber ganz bewusst nicht. Alle bisherigen Anschläge auf Kritiker hatten und haben nur eine Botschaft: Seht her, wir haben die Macht und die Mittel, überall auf der Welt jeden auszuschalten, der sich uns in den Weg stellt. Es geht also um die Verbreitung von Angst und Schrecken, um potenzielle Kritiker einzuschüchtern. Das hätte für einen ehemaligen Geheimdienstmann wie Putin nichts mit Blödheit zu tun, sondern wäre systematisch konsequentes Handeln, das sich bislang für seinen Machterhalt bestens bewährt hat.

2. Russland bietet Zusammenarbeit an und fordert neutrale Beweise. Einziges Ziel ist nach meiner Auffassung Erkenntnisgewinnung über unsere Analysemethoden/-möglichkeiten. Wäre die Untersuchung der Proben beispielsweise in einem ausländischen Labor erfolgt, hätte Russland längst die erstrebten Erkenntnisse. Wenn Russland gleichzeitig unauffällige Proben aus dem eigenen Land anbietet, sind diese zweifelsohne so „wertvoll“ wie die Proben beim russischen Staatsdoping.

3. Der Vorfall ereignete sich auf beziehungsweise über russischem Territorium. Das Opfer wurde 24 Stunden täglich vom russischen Geheimdienst überwacht, das heißt: Der Geheimdienst wusste ganz genau, was Herr Nawalny gemacht hat, was er vorhat, was er isst, was er trinkt. Es ist für mich deshalb eher unwahrscheinlich, dass ein „Unbekannter“ ohne Wissen oder Billigung des russischen Geheimdienstes das Gift verabreichen konnte.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass unsere Bundeskanzlerin von ähnlichen Gedanken geleitet wurde und deshalb völlig zu Recht Russland zuallererst in der Pflicht zur Aufklärung dieses Verbrechens sieht.

