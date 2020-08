In Einhausen fehlt erst einmal eine Lorscher Straße

Leserforum „Straße oder Platz nach Franz Hartnagel benennen“, BA vom 14. Juli

Bevor man darüber nachdenkt, wer die meisten Verdienste für Einhausen erworben hat, um nach ihm eine Straße zu benennen, möchte ich darauf hinweisen, dass eine innige Freundschaft zwischen der Stadt Lorsch und der Gemeinde Einhausen besteht. Die Freundschaft und jahrelange gute politische Zusammenarbeit wäre doch sicher Anlass, darüber nachzudenken, diese gute Nachbarschaft mit der Benennung einer Straße zu untermauern.

Lorsch hat seit Jahrzehnten eine Einhäuser Landstraße. Eine Lorscher Straße gibt es meines Wissens in Einhausen nicht. Wenn man bedenkt, wie viele Nachbargemeinden und auch die französische Partnerstadt – sicher zurecht – mit Straßennamen in Einhausen bedacht sind, wäre es doch an der Zeit, darüber nachzudenken, ein solches Versäumnis nachzuholen.

Helmut Renner

Einhausen

