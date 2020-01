Jugendtreff kann lauter sein als ein Seniorenheim

Es wird laut werden, und das mit Recht. Als ehemaliger Betroffener, wohnhaft bis 2014 in der Sachsenbuckelstraße, Luftlinie 50 Meter zum Jugendtreff, habe ich aus meiner Sicht die unangenehmen Seiten eines Jugendtreffs in unmittelbarer Nähe erlebt.

Ohne ins Detail gehen zu wollen, würde ich mir wünschen, dass ein Jugendtreff nicht im Wohngebiet errichtet werden sollte – sowohl im Interesse der Anwohner, als auch der Jugendlichen. Ein Jugendtreff ist in der Tat eben ein Jugendtreff. Die Jugendlichen – emotional, aggressiv, laut oder leise mit all den schönen und weniger schönen Begleiterscheinungen – haben ein Recht, all diese Emotionen dort auszuleben, wo man ihnen den Raum hierfür geschaffen hat.

Schmerzgrenze oft erreicht

Allerdings muss ich mir eingestehen, dass meine Schmerzgrenze des Öfteren erreicht wurde und ich meinen Stress weitergegeben habe an die Jugendlichen, was aber nicht der Sinn der Sache ist, da ich in das Territorium rechtmäßig errichteter Institution eingetreten bin, auch zu später Nachtzeit, zumal der Standort sich in einem Industriegebiet befand.

Ein gewisser Ärger und Unmut für Anwohner als auch für die Jugendlichen sind unvermeidbar, da ja ein Jugendtreff logischerweise nicht mit einem Altersheim zu vergleichen ist. Die angekündigten auferlegten Auflagen usw. können aus meiner Sicht auch nicht so gestaltet sein, dass die Entfaltung der Jugendlichen dermaßen eingeengt wird, dass letztendlich die Nutzung unattraktiv sein wird. Die Lorscher SPD um die Vorsitzende Sander hat meiner Meinung nach Recht, wenn das Projekt Standort Jugendzentrum nochmals zu überdenken ist.

Peter Auer

Lorsch

